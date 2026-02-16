A cura della Redazione

Ancora una volta il Comune di Torre del Greco sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo, la manifestazione internazionale giunta alla ventinovesima edizione, in programma nei padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli dal 12 al 14 marzo.

La partecipazione è stata ufficializzata con una delibera della giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, che ha indicato le linee di indirizzo per garantire la presenza dell’ente alla kermesse. L’obiettivo è valorizzare la vocazione turistica del territorio, caratterizzato da siti storici e archeologici, tradizioni culturali consolidate e una posizione strategica tra il mare e le pendici del Vesuvio.

L’esecutivo ha dato mandato agli uffici di assicurarsi uno stand collocato in posizione centrale nell’area espositiva, di fronte agli spazi riservati al Comune di Napoli, con allestimenti personalizzati e grafica dedicata per promuovere l’offerta turistica cittadina e gli eventi in programma durante l’anno.

«Anche in questa occasione – ha spiegato il sindaco Mennella – avremo l’opportunità di promuovere le iniziative del territorio e le caratteristiche che rendono Torre del Greco un importante attrattore turistico. I dati del 2025, con quasi 140mila pernottamenti registrati nelle strutture alberghiere, confermano la crescita dell’interesse verso la città».

La Borsa Mediterranea del Turismo richiama ogni anno circa 15mila visitatori professionali, oltre seimila agenzie di viaggio accreditate e circa quattrocento espositori, con workshop tematici, convegni e incontri con buyer nazionali e internazionali. Nella scorsa edizione lo stand torrese ha registrato un numero record di presenze, attirando l’attenzione anche grazie alle dimostrazioni della tradizionale lavorazione del cammeo.