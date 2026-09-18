Torre del Greco, nuovi contratti per gli ausiliari del traffico: «Ora 40 ore settimanali»

A cura della Redazione

Dopo quasi quattro mesi di stop riparte il servizio. I lavoratori ringraziano sindacato, nuova società e Amministrazione comunale

Nuovi contratti di assunzione per gli ausiliari del traffico di Torre del Greco. Dopo quasi quattro mesi di interruzione del servizio, i lavoratori hanno sottoscritto gli accordi con Publiservizi Srl, la società che si è aggiudicata il nuovo appalto.

A darne notizia sono gli stessi ausiliari attraverso una nota nella quale esprimono il proprio ringraziamento a quanti hanno contribuito alla conclusione della vertenza e alla salvaguardia dei posti di lavoro. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti torre del greco

Dai precedenti contratti di 24 ore alle 40 ore settimanali

Uno degli aspetti maggiormente sottolineati dai lavoratori riguarda il nuovo orario. I contratti prevedono infatti 40 ore settimanali, rispetto alle 24 ore settimanali con le quali, secondo quanto riferiscono gli ausiliari, il personale veniva normalmente impiegato nei precedenti appalti.

«Particolarmente importante per tutti noi – spiegano – è la previsione di un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, che rappresenta un significativo miglioramento rispetto ai precedenti appalti».

Gli ausiliari ringraziano Publiservizi Srl, evidenziando la disponibilità mostrata dalla società durante il confronto e l'accoglimento delle richieste avanzate dai lavoratori.

Il ringraziamento alla USB

Il primo ringraziamento viene rivolto alla USB, che, sottolineano gli ausiliari, «ci ha garantito un’assistenza costante e continua, non soltanto in quest'ultima fase ma in tutte le occasioni nelle quali è stato necessario tutelare i nostri diritti e la nostra posizione lavorativa».

«Salvaguardati tutti i posti di lavoro»

Nella nota viene evidenziato anche il ruolo dell'Amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella, con l'assessore con delega ai parcheggi Antonio Crispino e il consigliere Antonio D'Ambrosio.

Secondo i lavoratori, durante le diverse fasi della vicenda sarebbe stata mostrata particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali e reddituali, a partire dalla formulazione del Capitolato Speciale d'Appalto.

La clausola di salvaguardia prevista negli atti di gara ha consentito il passaggio dell'intero personale alle dipendenze della nuova società, evitando, sottolineano gli ausiliari, l'esclusione dei lavoratori precedentemente impegnati nel servizio.

La ripartenza dopo quasi quattro mesi senza retribuzione

La firma dei contratti mette fine a un periodo particolarmente delicato. Gli ausiliari ricordano infatti di essere rimasti per quasi quattro mesi senza servizio e, conseguentemente, senza retribuzione.

«La firma di oggi rappresenta per noi non soltanto la ripresa dell’attività lavorativa, ma la conclusione di un periodo particolarmente difficile, oltre che l’inizio di una nuova fase».

L'auspicio dei lavoratori è che il nuovo corso possa essere caratterizzato da «serenità, stabilità, rispetto reciproco e proficua collaborazione tra lavoratori, azienda, Amministrazione e cittadinanza».

«Con l’auspicio – concludono gli ausiliari del traffico – che questo nuovo appalto possa rappresentare davvero un nuovo inizio di Torre del Greco».