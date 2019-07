A cura della Redazione

Pericolo di crollo, chiude l'Ufficio Postale di Torre Annunziata.

Questa mattina, i dipendenti dell'Ufficio di via Carlo Poerio, nel momento in cui si apprestavano a prendere servizio, si sono trovati davanti ad una scena raccrapicciante: alcuni pannelli della controsoffittatura erano venuti giù trascinati dal pietrame che si era staccato dal soffitto.

I locali interessati al crollo sono quelli interni, dove normalmente stazionano i postini per la distribuzione della corrispondenza. Fortunatamente il crollo è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio, quando gli uffici erano chiusi, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi.

In seguito a questo episodio è stato deciso, pertanto, di non aprire questa mattina i locali al pubblico, in attesa di una perizia da parte di tecnici. Ma molto probabilmente l'Ufficio resterà chiuso a tempo indeterminato, fin quando non saranno eseguiti i lavori per la messa in sicurezza dell'edificio.

Al momento, quindi, gli utenti potranno avvalersi degli uffici postali di corso Umberto I e di viale Manfredi.