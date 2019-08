A cura della Redazione

Incidente stradale all'incrocio tra via Vittorio Veneto e via Parini a Torre Annunziata. Questa mattina un'auto è andata ad impattare violentemente contro un camion OM ribaltandosi. L'auto ha perso tutta la parte anteriore sinistra, i cui pezzi si sono sparsi per tutta la carreggiata.

L'uomo al volante dell'auto ha riportato ferite alla testa ed è stato trasportato all'ospedale di Boscotrecase da un'ambulanza del 118 giunta immediatamente sul posto. Le sue condizioni non apparivano gravi.

Intervenuta anche una pattuglia della Stazione dei carabinieri di Torre Annunziata per i rilievi del caso.