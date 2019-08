A cura della Redazione

Esplode serbatoio di GPL a Giugliano in Campania, due feriti. Uno è in gravi condizioni.

La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi in via Torre Magna.

"L'esplosione ha completamente sventrato la villetta e seriamente danneggiato la villa adiacente - spiega il sindaco Antonio Poziello -. Sarà pertanto necessario collocare in albergo due famiglie. La casa era satura di gas per una perdita. L’esplosione è stata innescata dall’accensione di una sigaretta. Al momento dell’esplosione all’interno della casa c’erano due persone: madre e figlio. La madre, non ha riportato ferite In gravi condizioni il figlio, ricoverato al Centro grandi ustionati del Cardarelli con ustioni sull’80 per cento del corpo. Feriti anche un vicino, ricoverato al San Giuliano, colpito dal crollo del muro divisorio tra le due abitazioni".

La direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli fa sapere che "le condizioni del paziente ricoverato presso il Centro Grandi Ustionati sono gravissime. Il giovane è comunque sveglio e cosciente ma presenta ustioni profonde (prevalentemente di terzo grado) estese al 70 per cento della superficie corporea. Al momento il paziente è sottoposto a trattamento con antidolorifici e supporto delle funzioni vitali".