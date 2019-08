A cura della Redazione

Dramma a Torre Annunziata. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14,30, un uomo è stato trovato impiccato fuori al terrazzino della sua abitazione, nelle palazzine di via Caracciolo.

La vittima, intorno ai 60 anni, ex dipendente comunale, viveva insieme ad una nipote che in quel momento non stava a casa. L'allarme sembra che sia stato dato da un vicino di casa.

Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.