G. I., 38enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa locale. Tre giorni fa aveva lasciato la sua abitazione nella quale era stato già sottoposto ai domiciliari per reati contro il patrimonio.

Aveva fatto perdere le sue tracce ma i militari l’hanno individuato mentre passeggiava tra i palazzi del Parco “Giardino” di Torre Annunziata.

Per evitare che potesse sottrarsi alle manette, i carabinieri hanno circondato l’intero complesso popolare e dopo un concitato inseguimento a piedi l’hanno bloccato e arrestato.

Risponderà di evasione e anche di un furto in un appartamento della cittadina vesuviana. Questo in forza di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei giorni della sua “assenza” dal Tribunale di Torre Annunziata. Ora è in carcere.