Incidente stradale tra auto e scooter in via Torretta di Siena a Torre Annunziata.

Sabato 24 agosto, un motorino con a bordo un giovane 22enne proveniente da una traversa laterale di via Torretta di Siena è andato a sbattere contro un’auto che percorreva la strada in direzione Boscoreale. L’urto è stato violento ed il giovane è stato sbalzato dallo scooter cadendo rovinosamente a terra, con perdita di conoscenza.

Immediatamente sul posto sono giunte un’ambulanza del 118 ed una pattuglia dei carabinieri. Il giovane è stato trasportato in un primo momento all’ospedale di Boscotrecase e successivamente al Cardarelli di Napoli. Fortunatamente le sue condizioni sono andate via via migliorando tanto da escludere qualsiasi intervento chirurgico.

Ricostruita dai carabinieri la dinamica dell'incidente.