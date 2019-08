A cura della Redazione

Marito, moglie e due figli minori fuggono contromano sulla Statale del Vesuvio. Un arresto dei carabinieri.

Alberto Acanfora, 36enne di Boscoreale già noto alle forze dell'ordine, era alla guida del suo motociclo e percorreva via Nazionale Passanti: con lui la moglie e i figli di 2 e 5 anni.

I carabinieri della radiomobile di Torre Annunziata l’hanno notato e gli hanno imposto l’alt. Il ciclomotore sarebbe stato sicuramente sequestrato e per questo motivo il 36enne ha proseguito la marcia senza frenare, e per seminare i carabinieri ha imboccato contromano la Strada Statale 268, mettendo a rischio la vita dell’intera famiglia.

Acanfora è stato inseguito per circa 6 km. Bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, il 36enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Sequestrato il motociclo.