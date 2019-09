A cura della Redazione

Dopo l’episodio di ieri notte, con l’esplosione di una bomba carta davanti all’uscio di un’abitazione in via Sambuco, interviene il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione.

«Ancora un episodio criminale a Torre Annunziata – afferma il primo cittadino -. Colpi di coda di alcuni disperati che non si arrendono di fronte ai duri colpi inferti dalle forze dell’ordine e dalla magistratura in questi ultimi anni. Ma non bisogna assolutamente abbattersi, non faremo prevalere la barbarie su civiltà e legalità. Bisogna assolutamente reagire continuando nell’opera di riqualificazione di aree degradate della città e nella creazione di nuovi posti di lavoro. L’attenzione di grandi gruppi imprenditoriali nei confronti di Torre Annunziata, vedi la realizzazione del mega-parco Maximall Pompeii di via Plinio, ci lascia ben sperare per il prossimo futuro. Certo – conclude Ascione -, il ripetersi di questi inqualificabili episodi gettano ombre sulla città, ma contiamo sul lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché al più presto vengano assicurati alla giustizia gli esecutori materiali e i mandanti di tali crimini».