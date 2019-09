A cura della Redazione

Traffico veicolare interrotto a via Maresca per caduta di calcinacci da un frontalino di un balcone.

Sul posto due camion di Vigili del fuoco, di cui uno munito di carrello elevatore, per mettere in sicurezza il palazzo, e la polizia municipale per disciplinare il traffico veicolare

I calcinacci caduti sembra abbiano danneggiato un'auto in sosta.