A cura della Redazione

Amaro sfogo dei gestori della nota pizzeria di Torre Annunziata "i Fratelli Caponi" sulla loro pagine di facebook.

Il post pubblicato denuncia l'azione incresciosa da parte di malventi, ripetuta per ben due volte, che hanno infranto i vetri di una finestra del locale.

"Se una é troppa, due - si legge nel post -. Con il cuore crepato, veniamo con questa nostra a dirvi che siamo stati colpiti per la seconda volta, da disperati malviventi che hanno infranto la nostra privacy, il nostro cuore e la nostra casa. É la seconda volta nel giro di un mese che loschi figuri cercano fortuna tra le nostre mura. È la seconda volta che tentano di prendere laddove non venga dato ma noi non ci fermeremo nel fare cose buone e sempre meglio. Vi aspettiamo per scongiurare insieme, perché si sa, l'unione fa la forza".

Al momento oltre cento messaggi di solidarietà su facebook ai gestori Vincenzo e Alessandro. Il post di Rachele racchiude la tristezza di molti ma anche la speranza che le cose possano cambiare: "Sempre la solita storia che tristezza.... Tutto quello che puo'essere il futuro florido di Torre viene toccato e sporcato.... Combattete con tutte le vostre forze se potete è un vostro diritto.... Voi che avete avuto la fortuna di restare nella mia amata Torre restateci e fate sorgere la speranza di un futuro ai ragazzi.... Buona fortuna"