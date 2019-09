A cura della Redazione

Investito un cane randagio in via Caracciolo, all'altezza della Capitaneria di porto. L'animale sembra sia morto sul colpo, tanto è vero che non ci sarebbe stato nessun tentativo di soccorso.

La notizia, però, non sarebbe tale se non fosse per il fatto che il povero cane giace lì da tre giorni. La denuncia arriva dall'associazione anumalista di Torre Annunziata "Piccoli senza terra". "La carogna - afferma Gianna, una rappresentante del sodalizio - sta andando in putrefazione. Nella zona c'è un odore nauseabondo e il povero animale si sta gonfiando. Come è possibile che nessuno sia intervenuto in tutto questo tempo?".

Dal Comando vigili fanno notare che la segnalazione dell'incidente è pervenuta solo ieri sera, e stamane è stata inoltrata la richiesta all'Asl per la rimozione dell'animale. "Entro la giornata di oggi - assicurano -, o al massimo domani mattina, la carcassa sarà rimossa".

Il problema dell'assistenza agli animali randagi feriti in strada è stato più volte sollevato dalle associazioni animaliste del territorio. "Quando accade un incidente che vede coinvolto un animale - continua Gianna - il soccorso arriva con enorme ritardo ed il più delle volte assistiamo alla morte dei nostri amici a quattro zampe. Per questo chiediamo che venga aperto un centro veterinario nell'ex struttura ospedaliera di piazza Cesàro, come d'altronde era stato già programmato tempo fa".

Ultimora (17,30): la carcassa del cane è stata rimossa