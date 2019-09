A cura della Redazione

Ancora un incendio nell'area ex mercato ittico di Torre Annunziata. Intorno alle ore 18,00 di questo pomeriggio, grosse fiamme, con un fume acre e nero, si sono sprigionate all'interno dell'area confinante con via Caracciolo.

Sul posto vigili del fuoco con due autobotti, carabinieri e polizia municipale. Le auto dirette verso la bretella Lungomare Oplonti sono state deviate in via XXI Gennaio per permettere lo spegnimento dell'incendio.

Solo dopo oltre un'ora i vigili del fuoco hanno avuto ragione delle fiamme. Ancora non si conoscono le cause dell'incendio, ma non si esclude la sua origine dolosa.

Molto probabilmente, insieme alle erbacce sono andati a fuoco anche i rifiuti che vengono scaricati abusivamente all'interno dell'area.