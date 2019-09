A cura della Redazione

I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 22enne incensurato di Scafati.

Percorreva via Marchesa a bordo della sua utilitaria quando ha incrociato una pattuglia dei carabinieri. Per evitare il controllo, il 22enne ha fermato il veicolo e in retromarcia ha provato ad allontanarsi senza dare nell’occhio.

La manovra non è sfuggita ai militari che, dopo un breve inseguimento, l’hanno raggiunto e identificato. A preoccupare il 22enne e a spingerlo a tentare la fuga il contenuto del suo borsello: 50 grammi di marijuana suddivisi in dosi, 1 grammo di cocaina e 515 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento illecito.

Ritenendo che potesse detenere altra droga i carabinieri hanno raggiunto e poi perquisito anche la sua abitazione. In un armadio, nascosta tra abiti e vecchie scarpe, hanno così rinvenuto una scatola di cartone sigillato. Al suo interno tre buste di plastica contenenti complessivamente 444 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Arrestato, il 22enne è stato tradotto al Tribunale di Napoli per essere giudicato con rito direttissimo. Sentite le parti, il Giudice ha sottoposto il giovane alla misura degli arresti domiciliari.