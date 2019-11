A cura della Redazione

Pubblichiamo di seguito la nota dell'ufficio Stampa Enel in merito alla caduta di due tralicci elettrici in via Ercole Ercole a Rovigliano.

LA NOTA

I due sostegni sono stati abbattuti in seguito a danni riportati da un camion di terzi che con ribaltabile alzato ha urtato i cavi e proseguito la marcia danneggiando gravemente i sostegni fino a piegarli.

I tecnici di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione in Italia, sono prontamente intervenuti e stanno mettendo in sicurezza la zona per poi procedere alla riparazione definitiva.

Ufficio stampa Enel