A cura della Redazione

Ha suscitato grande commozione in città la notizia della morte del dott. Gioacchino Mollo, per gli amici Gecchi, travolto da un tronco di un albero abbattutosi sul marciapiede di via Crispi, strada che costeggia la Villa Comunale di Cava de’ Tirreni. L’uomo è stato sorpreso mentre passeggiava con il suo cane intorno alle 8,30 di questa mattina. Inutili i soccorsi giunti sul posto. Sull’accaduto i indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza.

Il dott. Mollo era un oculista molto apprezzato a Torre Annunziata. Esercitava la sua professione presso la clinica Maria Rosaria di Pompei ed aveva lo studio privato proprio di fronte al Palazzo di giustizia.

La famiglia Mollo è molto conosciuta in città perché gestisce da decenni uno degli stabilimenti balneari storici, il Lido Eldorado, sul litorale oplontino. La sorella Anna, inoltre, è docente presso la scuola media “Pascoli”.

L’interrogativo che molti si pongono è come sia possibile che un albero secolare venga giù spinto da raffiche di vento. Eppure nelle nostre città gli alberi cadono proprio quando il vento tira forte. Ma a farli cadere non è solo il vento. Sono le loro condizioni di salute, lo stato delle radici, la forma della chioma, l’età, le malattie e la nostra ignoranza.

Il vento è solo la goccia che fa traboccare il vaso. In maniera tragica oggi. Purtroppo.