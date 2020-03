A cura della Redazione

In mattinata, presso la sede del Comando della Polizia Locale di Trecase di via Nuova Cirillo, sede provvisoria del C.O.C., si è svolto un briefing operativo tra i responsabili di tutte le funzioni di supporto del Coordinamento Operativo Comunale, la cui istituzione è stata disposta con decreto sindacale del 6 marzo scorso.

Il sindaco, con l’ausilio del personale della Polizia Locale e della Protezione Civile, ha provveduto a contattare telefonicamente tutte le famiglie che si trovano in “quarantena domiciliare” disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3.

Le condizioni generali delle famiglie, pur con il comprensibile stato psicologico di apprensione, sono buone.

Di queste alcune hanno richiesto assistenza per l’approvvigionamento sia di prodotti farmaceutici che di generi alimentari. La struttura di protezione civile, deputata all’assistenza materiale alla popolazione, su disposizione del sindaco, ha provveduto all’acquisto ed alla distribuzione del materiale richiesto presso il domicilio.

Gli operatori hanno svolto questo compito avvalendosi di tutti i dispositivi di protezione individuali previsti e consigliati dalle autorità sanitarie.

Il sindaco Raffaele De Luca dichiara: “Stiamo lavorando ininterrottamente dalla istituzione del C. O. C., insieme al comandante della Polizia locale, Gennaro Balzano, al dottor Salvatore Marasca dell’Asl Napoli 3 Sud ed alle altre professionalità coinvolte della protezione civile per assicurare la massima assistenza ai concittadini in isolamento e per dare le informazioni del caso alla popolazione”.

“Nel frattempo - continua il primo cittadino - continua la nostra campagna di informazione attraverso manifesti, volantini ed il sito istituzionale del comune. Raccomando a tutti di attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e precauzione igienico - sanitarie di cui al cd. “Decreto Conte”.

“Un ulteriore bollettino sarà diffuso alle ore 18,00", conclude il sindaco De Luca.