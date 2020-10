A cura della Redazione

La Procura della Repubblica ha autorizzato la divulgazione delle immagini relative alla rapina commessa lo scorso 4 ottobre in via Duomo, in cui rimase ucciso il baby rapinatore Luigi Caiafa.

Dalle riprese di una telecamera del posto, si nota come i due ragazzi in sella ad uno scooter si avvicinano ad un auto in sosta per rapinare i passeggeri a bordo. Solo successivamente interviene una pattuglia di Falchi della polizia.