Crollato l'edificio che ospita il Mobilificio Cutolo, in via Nuova San Marzano a Poggiomarino.

Per fortuna non ci sono feriti, perché chi si trovava all'interno del mobilificio è riuscito ad allontanarsi in tempo perché lo stabile prima che crollasse ha dato segnali di cedimento.

Sul posto si sono portati carabinieri, vigili del fuoco e i soccorsi del 118. Secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbe che l'edificio fosse interessato da lavori di ristrutturazione.