A cura della Redazione

Ieri mattina, Salvatore Esposito, 39enne di Torre Annunziata, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco per violazione del regime di sorveglianza speciale.

L’uomo, sottoposto ad obbligo di soggiorno nel comune di Torre Annunziata, è stato sorpreso in auto con un’altra persona in via Alcide De Gasperi angolo via Nazionale a Torre del Greco.

Per lui è scattata inoltre una denuncia per guida senza patente e una sanzione per inottemperanza alle misure anti Covid-19. (Foto di repertorio)