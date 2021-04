A cura della Redazione

È scomparso Ciccio Capozzi, docente di Lettere e Filosofia al “Liceo Silvestri” di Portici, ma per noi grande amico oltre che collega giornalista.

Sul nostro settimanle cartaceo TorreSette ha curato - da critico cinematografico -, sin dal primo numero, la rubrica dal titolo “Cinema e dintorni”, in cui attraverso il suo spirito indipendente, ironico e pungente raccontava l’evolversi della cultura cinematografica nazionale ed internazionale. Ha collaborato in passato anche con l'emittente di Torre Annunziata Antenna Vesuvio Radio Tv, realizzando un programma con il collega Federico Orsini dal titolo "Poltronissima".

Ricordiamo ancora le lunghe telefonate in redazione per raccomandarsi affinché il suo articolo settimanale non subisse tagli né censure. Da spirito libero qual era, diceva e scriveva sempre quel che pensava, senza retorica. E noi abbiamo sempre rispettato la sua volontà.

Era un intellettuale cordiale, anticonformista, dalle idee sempre originali. Era un amico sincero con il quale discorrere per ore di politica e di cinema.

Ciccio se ne è andato improvvisamente. Era ricoverato alla clinica Mediterranea di Napoli per accertamenti ed ha lasciato un grande vuoto in tutti noi.

Il sindaco di Portici Enzo Cuomo gli ha dedicato un lungo post sulla sua pagina di facebook. “A nome dell'intera Comunità – ha concluso - partecipo a questa grave perdita ed esprimo il cordoglio ai familiari di Ciccio”.

Anche la redazione di torresette.news si stringe intorno alla moglie e ai figli Rodolfo e Francesca per la grave ed improvvisa perdita del loro caro e indimenticabile Ciccio.