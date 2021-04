A cura della Redazione

Sanzioni anticovid a persone ed esercizi commerciali nella provincia di Napoli. I controlli ad opera delle Fiamme Gialle si sono concentrati tra Portici, San Giorgio a Cremano, Caivano, Giugliano in Campania, Qualiano, Pozzuoli, Quarto, Baia, Castello di Cisterna, Pomigliano d’Arco, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata e Torre del Greco.

In particolare, la Compagnia di Pozzuoli, al termine di un controllo anticovid avviato su strada e proseguito con una perquisizione domiciliare, ha tratto in arresto a Licola 2 coniugi trovati in possesso di quasi 1 kg. di hashish, 95 gr. di cocaina e di oltre 600 gr. di marijuana, già suddivise in dosi pronte per lo spaccio.

I militari della Compagnia di Torre Annunziata, dopo aver notato un’autovettura che alla vista della pattuglia aveva effettuato una manovra repentina, hanno tratto in arresto, all’altezza del casello autostradale Torre Annunziata Sud, un 31enne di Nocera Inferiore trovato in possesso di 8 grammi di cocaina.

Infine, a Nola le Fiamme Gialle hanno sequestrato presso un bar delle apparecchiature telematiche illecitamente collegate alla rete, nonché ricevute di gioco per 265 euro attestanti l’avvenuta attività di scommessa. Denunciato il titolare per raccolta clandestina di scommesse, oltre che sanzionato per violazioni anticovid unitamente ad un cliente mentre effettuava la giocata.