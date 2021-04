A cura della Redazione

Giovanissima vittima del Coronavirus: Filippo Di Maso, di Afragola, ha perso la vita a soli 19 anni, dopo l’aggravamento repentino delle sue condizioni di salute.

Il ragazzo, risultato positivo al Covid-19 qualche settimana fa, era stato ricoverato in ospedale in terapia sub-intensiva; poi il peggioramento improvviso dei parametri clinici e il trasferimento in rianimazione, dove è stato intubato.

Purtroppo però, l’aggressività del virus non gli ha lasciato scampo.

L’intera comunità di Afragola è sotto choc e la Campania tutta piange una delle vittime più giovani di questa emergenza sanitaria.

Molti i messaggi di cordoglio su Facebook. In particolare sul gruppo “Sei di Afragola se…” si legge: “Un altro angelo volato troppo presto un altro pezzo di città va via Filippo... Afragola piange per via di un nemico invisibile ci stringiamo alla famiglia Di Maso”.