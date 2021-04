A cura della Redazione

Un altro caso di contagio di un alunno presso la scuola elementare di via Caravelli.

Si tratta di un bambino che frequenta la seconda classe della scuola primaria, risultato positivo al Covid dopo aver effettuato il test.

La dirigente dell’Istituto comprensivo Alfieri, professoressa Rosalba Sorrentino, ha messo in atto le procedure per la sanificazione straordinaria della scuola e ha impartito le disposizioni affinché tutti gli alunni che abbiano avuto un contatto diretto con il bimbo contagiato siano messi in quarantena, così come pure gli insegnanti.

La classe interessata al contagio effettuerà la Didattica a distanza fino al 23 aprile prossimo, mentre le altre due classi della stessa interclasse faranno la Dad fino a nuova disposizione dell’Uopc (Unità Operative Territoriale Prevenzione Collettiva). Le altri classi – così come prevede il provvedimento emanato dalla dirigente – funzioneranno regolarmente salva nuova disposizione dell’Uopc.

E’ questo il secondo caso riscontrato dalla riapertura delle scuole, dopo quello segnalato al Secondo Circolo didattico di via Tagliamonte.