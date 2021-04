A cura della Redazione

Neomelodici e fuochi pirotecnici in mezzo alla strada, si fa festa in un appartamento di Afragola senza alcun rispetto per le norme e la quiete pubblica. Cittadini esasperati. Europa Verde : “Noncuranza delle regole danneggia tutti, video segnalati alle forze dell’ordine”

“Ci sono stati recapitati i video di una festa di compleanno con decine di persone in un appartamento. Stando alla segnalazione di diversi cittadini residenti in zona, si tratterebbe di un’abitazione di Afragola: un party con cantanti neomelodici e fuochi pirotecnici sparati di notte per strada in piena zona rossa. Un trionfo di regole violate e follia. Dalle immagini inviateci, i presenti ignorano accuratamente tutte le regole anti Covid nella totale noncuranza dell’emergenza sanitaria. Molti i bambini presenti alla festa, a rischio anche la loro incolumità. Abbiamo consegnato i filmati alle forze dell’ordine per far luce sulla vicenda e per i dovuti provvedimenti. Il nostro ennesimo appello alla prudenza è rivolto a tutti coloro che facendosi beffa delle regole rappresentano una minaccia per se stessi e gli altri. Per uscire dalla pandemia occorre l’impegno di tutti per evitare nuovi focolai e rischi inutili”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Salvatore Iavarone dei Verdi di Afragola, dopo le segnalazioni ricevute dai cittadini.

GUARDA IL VIDEO