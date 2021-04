A cura della Redazione

Ha lottato per 10 giorni Giovanni Vivenzio ma ieri, alla fine, non ce l'ha fatta. Il grave incidente durante il servizio del 6 aprile gli è stato fatale.

Era uno dei Falchi del Commissariato San Ferdinando e ne andava orgoglioso. Una vita passata "in strada" nella sua amata Napoli.

Amava il suo lavoro, e in sella alla sua moto aveva contribuito, negli anni, a tanti arresti in città. Ma ciò che amava di più erano sua moglie Carolina e le sue due figlie. In loro, nei suoi familiari, nei suoi colleghi e amici lascia un vuoto incolmabile.

"La grande famiglia della Polizia di Stato si legge in un post su fabook - , che perde un altro suo figlio, si stringe, nel dolore, a loro e a tutti coloro che hanno potuto apprezzare nel tempo la sua voglia di vivere".

Riportiamo la dichiarazione del Questore di Napoli: "È una terribile tragedia. Gianni Vivenzio è stato un punto di riferimento per tanti colleghi. Siamo e saremo accanto a sua moglie, alle sue figlie, a sua mamma e alle sue sorelle."