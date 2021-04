A cura della Redazione

Lite viabilità sfociata nel sangue. In serata un uomo è rimasto ucciso in via IV Novembre per motivi di viabilità. L'assassino si è dato alla fuga.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.

La salma si trova presso l'obitorio dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Aggiornamenti:

L'uomo assassinato, Maurizio C., ha 61 anni. La vittima è stata prima colpita con un crick e poi accoltellata.