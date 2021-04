A cura della Redazione

Assassinato per banali motivi di parcheggio. Ieri sera, in via IV Novembre a Torre Annunziata, un uomo di 61 anni, Maurizio Cerrato, è deceduto in seguito ad un'aggressione.

L'uomo era intervenuto per difendere la figlia che stava avendo una discussione animata all’interno di un garage della zona per banali motivi di parcheggio. Immediatamente il suo aggressore l'ha colpito prima con un crick e poi accoltellato. Subito dopo è scappato via. Il 61enne è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale San Leonardo di Castellammare, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

E’ la stessa figlia di Cerrato a fare luce sull’accaduto in un post su facebook: “Ci tengo a precisare che non è corretto dire che mio padre è morto in una lite, a mio padre è stato fatto un agguato in piena regola, solo per difendere me, che ero la luce dei suoi occhi. Mio padre è stato pugnalato e con questa gente non aveva mai avuto a che fare”. Sull’omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.