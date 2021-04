A cura della Redazione

Omicidio Cerrato, il cordoglio del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, sempre in prima linea per il rispetto della legalità, per il brutale, efferato delitto di Maurizio Cerrato..

“Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia Cerreto. È assurdo, non si può morire così. Troppe vite spezzate da una violenza che continua a dilagare e che nasce sempre più da futili motivi. Chiediamo di accelerare le indagini che dovranno portare all’individuazione e all’arresto di queste belve.

Se si continua in questa direzione - ha concluso - le strade diverranno off-limits per i cittadini, uscire di casa anche per una semplice commissione diventerà una missione pericolosa. Servono contromisure, serve un piano d’emergenza per ripristinare la sicurezza, occorre mobilitare un numero maggiore di agenti delle forze dell’ordine.”