A cura della Redazione

Casi di contagio presso due plessi scolastici di Torre Annunziata.

Uno alla scuola scuola Alfieri di via Gambardella. Si tratta di un alunno della IV classe elementare.

La dirigente del plesso scolastico ha attivato la didattica per la classe interessata dal contagio, congiuntamente alla sanificazione straordinaria di tutta la scuola. La ripresa delle lezioni avverrà con orari scaglionati.

All’Istituto Comprensivo Leopardi, a causa del contagio di una maestra, gli alunni di due prime classi della scuola di via Cavour, di una prima e di due quinte classi di via Murat hanno l’obbligo di restare in quarantena domiciliare per almeno 14 giorni e comunque fino all’esito negativo del tampone effettuato dal 14° giorno in poi.