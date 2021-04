A cura della Redazione

Un uomo di 35 anni di Boscoreale ed un 37enne di Piano di Sorrento sono stati arrestati questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, per reato di concorso in incendio doloso aggravato.

Le indagini, condotte dai Carabinieri di Piano di Sorrento e coordinate dalla Procura, hanno consentito di accertare che, per questioni connesse all'uso improprio di aree di parcheggio, uno degli indagati, residente a Piano di Sorrento, aveva pagato la somma di duecento euro all'altro indagato, di Boscoreale, per dare fuoco a due scooter lasciati in sosta presso gli stalli destinati allo stazionamento delle auto.

L'evento incendiario risale al 21 agosto del 2020, quando i carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento erano intervenuti nella zona collinare del comune peninsulare, dove si era verificato l'incendio dei veicoli.

I militari, grazie alle immagini di videosorveglianza e al contributo di alcuni testimoni, sono riusciti ad intercettare il mandante e l’esecutore degli eventi incendiari, eseguiti al solo scopo di prevaricare altre persone per l’utilizzo del parcheggio.