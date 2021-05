A cura della Redazione

Tanta gente in strada a Salerno, traffico bloccato lungo tutta via Roma con centinaia di tifosi che hanno invaso la carreggiata stradale. Stessa scena anche in altre strade cittadine, in barba alle misure amtiCovid.

In tantissimi si sono riversati per festeggiare il ritorno della Salernitana in serie A. Purtroppo la serata di ieri è stata turbata da un grave episodio. Intorno alle ore 21,00, un giovane di 28 anni, Loris Del Campo, è deceduto in seguito ad un incidente con la sua moto, schiantatasi contro un'auto in sosta. Vani i tentativi di salvargli la vita, il giovane è morto in ospedale.