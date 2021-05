A cura della Redazione

Un commercialista con studio a Piano di Sorrento è indagato, insieme a sua moglie, per omessa dichiarazione dei redditi.

La Guardia di Finanza ha eseguito, tra il 10 e l'11 maggio, un decreto di sequestro preventivo di un immobile, per una somma di denaro pari a 225mila euro, nei confronti di un commercialista e della sua consorte, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per due anni di imposta consecutivi.

Il provvedimento cautelare è stato emesso Dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, a seguito di indagini nate da verifiche fiscali della Tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense nel 2020.

In particolare, dalle attività di verifica, è emerso che per gli anni di imposta 2016 e 2017, per i quali la dichiarazione dei redditi risultava omessa, vi erano anomali versamenti sui conti correnti intestati alla moglie dell’indagato, la quale prestava attività di collaborazione presso lo studio professionale del marito.

Tali anomalie sui versamenti, giustificate dal commercialista in sede di verifica con motivazioni inverosimili e non riscontrabili, sono state considerate dagli investigatori della GdF come compensi dell’attività professionale, che l’indagato aveva omesso di dichiarare.

Non essendo state rinvenute somme di denaro sufficienti sui conti correnti intestati al professionista e alla moglie, è stato sottoposto a sequestro un immobile di proprietà della donna.