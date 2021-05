A cura della Redazione

Rimossa la bomba carta trovata stamattina in via Roma a Torre Annunziata.

Gli artificieri, con tutte le precauzioni del caso, hanno disinnescato l’ordigno rendendolo inerme.

Intanto si indaga per capire i motivi della presenza della bomba carta nei pressi di un palazzo di via Roma. Gli investigatori non tralasciano nessuna pista. L’ipotesi più accreditata potrebbe essere un atto di intimidazione nei confronti di qualche residente della zona. Ma non si escludono altre ipotesi.

Un episodio che va ad aggiungersi all’omicidio di Maurizio Cerrato e al ferimento ad una gamba di un 17enne con un colpo di pistola nella centralissima via Gino Alfani.