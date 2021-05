A cura della Redazione

A fuoco i fili della linea aerea di un treno della Circumvesuviana, che collega Boscoreale a Pompei.

Il treno era partito da Torre Annunziata diretto a Scafati quando improvvisamente una nuvola di fumo si è levata dai cavi della linea aerea del convoglio.

Immediatamente i passeggeri sono scesi dalle carrozze.

Giunti sul post i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare il principio di incendio.

In una nota l’Eav comunica che:” Dalle ore 10:30 la circolazione ferroviaria è interrotta, sulla tratta Torre Annunziata – Scafati. I treni in partenza da Napoli per Poggiomarino limiteranno la corsa a Torre Annunziata. I treni in partenza da Poggiomarino limiteranno la corsa a Scafati. A breve sarà istituito un servizio sostitutivo automobilistico. Seguiranno aggiornamenti”.