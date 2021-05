A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del 10° Reggimento CC Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno svolto un servizio ad “alto impatto” nel comune di Torre Annunziata, effettuando perquisizioni per interi blocchi di edificio all’interno di alloggi di edilizia popolare “Parco Apega”.

Un 62enne è stato arrestato, dopo essere stato trovato in casa con una busta contenente 326 grammi di marijuana. In diversi punti dell’appartamento sono stati trovati anche 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi di stupefacente. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

In casa di un 60enne sono stati rinvenuti invece diversi pacchetti di sigarette multimarca di contrabbando, per un peso complessivo di 1,6 kilogrammi. L’uomo è stato denunciato.

Negli spazi comuni del plesso popolare, le unità cinofile hanno rinvenuto altri 5 grammi di cocaina e singole dosi di marijuana, occultate nel sottoscala e nel vano ascensore, pronte per essere cedute al dettaglio.

Nel corso dell’intero servizio, sono stati 25 gli appartamenti perquisiti. 124 le persone identificate e 82 i veicoli controllati. Elevate anche 13 sanzioni per violazioni al codice della strada.