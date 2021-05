A cura della Redazione

Operazione della Guardia costiera con l’ausilio di un elicottero alla ricerca di un sub di Ercolano.

Ieri, sabato 22 maggio, intorno alle ore 10,00, il sub Francesco Castaldo di 53 anni, esperto di pesca subacquea, si sarebbe immerso nelle acque in località La Favorita, a Ercolano.

L'allarme sarebbe scattato nel tardo pomeriggio di ieri in quanto l’uomo non avrebbe più fatto ritorno in riva. Alle operazioni di soccorso, coordinate dalla Capitaneria di porto di Napoli, stanno partecipando gli uomini della Guardia costiera e un elicottero.