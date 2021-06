A cura della Redazione

Arrestato l’ex vicesindaco Luigi Ammendola, indiziato del reato di “induzione indebita”. Rammaricato, il sindaco Vincenzo Ascione interviene sulla vicenda.

«Abbiamo preso atto dell’arresto dell’ex vicesindaco Luigi Ammendola per le note vicende che hanno interessato l’Ufficio Tecnico Comunale e il suo ex dirigente, ing. Nunzio Ariano – afferma il primo cittadino -. Siamo sicuri che la Magistratura farà quanto prima piena luce su tutti i fatti in contestazione.

Già dallo scorso dicembre abbiamo potenziato il percorso amministrativo con la nomina di una nuova giunta, dando la priorità assoluta alla trasparenza e alla legalità, e adottando, tra l’altro, il piano anticorruzione per prevenire qualsiasi forma di illegalità nelle procedure di evidenza pubblica, nonché il preliminare di Puc che contribuirà a dare certezza ai rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione in ordine a tutti gli interventi pubblici e privati sul territorio».