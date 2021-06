A cura della Redazione

Quarto sistema di camorra: 12 affiliati al nuovo clan di Torre Annunziata chiedono lo “sconto”. Hanno scelto il rito abbreviato i primi 12 imputati, accusati di estorsioni e bombe per conto del “quarto sistema” di camorra del rione Penniniello di Torre Annunziata.

Il clan “Sauriell – Scarpa” era stato fondato in aperto e dichiarato contrasto con i clan storicamente egemoni sul territorio, in particolare contro il clan Gionta dalle famiglie Balzano, Cherillo e Scarpa. Gli imputati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa e di concorso in estorsione. Tra gli episodi più eclatanti contestati al nuovo sodalizio criminale del rione Penniniello c'è anche l’attentato all’Ad Cars del 5 giugno dello scorso anno.

A fine giugno saranno a processo con rito abbreviato Domenico Balzano, Luca Cherillo, Salvatore Carpentieri, Vincenzo Anzalone, Crescenzo e Salvatore Balzano, Alessio Pio De Simone, Pietro Evacuo, Matteo Fraterno, Luigi Guida, Natalino Scarpa e Antonio Villani.

Hanno scelto il rito ordinario, invece, Pasquale Cherillo e Giuseppe Losco, che dovranno affrontare l'udienza preliminare per decidere sull'eventuale rinvio a giudizio.