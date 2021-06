A cura della Redazione

I Carabinieri del N.O.E. (Nucleo Operativo Ecologico) di Napoli, supportati dai militari del Gruppo di Torre Annunziata, nell’area industriale compresa tra i comuni di Torre Annunziata, Pompei e Castellammare di Stabia, hanno proceduto al controllo di 4 opifici industriali, operanti nel settore della lavorazione del marmo, della cantieristica navale e del movimento terra e del recupero rifiuti.

In sede di controllo i militari del reparto Speciale dell’Arma, hanno accertato plurime violazioni alla normativa ambientale, con particolare riferimento allo scarico delle acque reflue industriali e allo stoccaggio dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera.

Nello stesso contesto, in uno degli opifici controllati, è stata appurata l’esistenza di alcune edificazioni abusive, realizzate in assenza dei titoli autorizzativi ed in violazione alla normativa paesaggistica.

Al termine dell’attività ispettiva, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, 2 persone per scarico di acque reflue sul suolo in assenza di autorizzazione; una persona per gestione illecita di rifiuti; una persona per emissioni in atmosfera non autorizzate ed edificazione di opere in assenza di autorizzazione paesaggistica.

Sottoposto a sequestro un capannone adibito a uffici e area di lavorazione con macchinari e attrezzi lì allocati.

Sono in corso le verifiche necessarie finalizzate ad accertare il livello di contaminazione del suolo ove venivano scaricati i rifiuti liquidi e a classificare i rifiuti abbandonati per il successivo corretto smaltimento a spese degli indagati.