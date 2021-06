A cura della Redazione

Con l’ausilio di un carrello, trasporta degli ingombranti da un camion alla strada per poi abbandonarli. È ciò si vede in filmato, girato a Torre Annunziata nella zona portuale alle spalle della ferrovia, postata su alcuni gruppi Facebook e segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Una situazione che va vanti da anni e per la quale non si riesce a trovare una soluzione.

“Abbiamo richiesto una bonifica dell’area - afferma il consigliere - che comunque dovrà essere vigilata in modo continuativo e soprattutto dovranno essere previste pene severe per gli inquinatori e le persone incivili che trattano le strade come discariche. La tolleranza zero è l’unica soluzione".

