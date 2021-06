A cura della Redazione

Aggressione omofoba a Torre Annunziata: vittima un 34enne.

Il giovane era in auto in compagnia di una ragazza sua amica, come racconta dalla testata Metropolis, quando sarebbe stata circondato da 7 ragazzi. Mentre la ragazza è riuscita a fuggire, il giovane sarebbe stato rinchiuso nella vettura, picchiato e gli sarebbero state spente addosso due cicche di sigarette.

Il fatto sarebbe accaduto qualche settimana fa nella zona del rione Penniniello, in via Settetermini.

Il ragazzo racconta di essersi recato alle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto ma si sarebbe poi fermato al momento in cui gli è stato richiesto di provare ad identificare i suoi aggressori.

"Noi non possiamo tacere - afferma Antonello Sannino, referente di Pride Vesuvio Rainbow - e per questo convochiamo le associazioni, i cittadini liberi e le cittadine libere per giovedì 24 giugno alle ore 19,30, a Torre Annunziata in Via Settetermini (quartiere Penniniello) una manifestazione per esprimere vicinanza e solidarietà alle vittime, per condannare questa inaccettabile violenza. Non possiamo e non dobbiamo tacere, restare in silenzio, non accetteremo mai questo clima di terrore e violenza in Città.

“Ennesimo episodio vergognoso che simonia l’arretratezza culturale di certi individui che non riescono ad esprimersi se non facendo uso della violenza - dichiara il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli -. Lanciamo un appello o alla cittadinanza di Torre Annunziata: chiunque abbia visto qualcosa, si faccia avanti ed aiuti le forze dell’ordine a fare giustizia su questa vicenda, non lasciamo da solo questo ragazzo a cui va tutta la nostra solidariet".