Controlli dei Carabinieri a Torre Annunziata e nei Comuni limitrofi.

Nella città oplontina un 35enne del posto è stato denunciato per furto di energia elettrica. Aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica per alimentare la propria abitazione.

A Boscoreale, invece, è stato denunciato per evasione un 44enne del luogo. Sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dall'abitazione senza alcuna autorizzazione. Ancora a Boscoreale, un 21enne di Torre Annunziata è stato sorpreso in strada con un coltello a serramanico di 8 cm: dovrà rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Tre le persone denunciate a Pompei. La prima, un 34enne di Boscoreale, è stata sorpresa alla guida di una grossa autovettura senza che avesse la patente. Un 40enne già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto all'obbligo di dimora è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione in un orario non consentito dalla misura in atto. E ancora un 44enne è stato controllato a bordo di una utilitaria la cui targa posteriore, alterata con un pennarello, era in realtà riconducibile ad un'altra autovettura.