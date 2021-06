A cura della Redazione

Sant’Egidio del Monte Albino: grave incidente stanotte tra un auto su cui viaggiavano due diciottenni di Pompei e una moto, con a bordo il 36enne Mario Zingone residente ad Angri ma nativo di Castellammare di Stabia.

L’impatto tra i due automezzi è stato violento: il 36enne è stato sbalzato dalla moto e scaraventato violentemente a terra. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Sul posto si sono portati i carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’incidente, e un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Nocera Inferiore. Purtroppo per Mario Zangone, chef molto apprezzato e padre di 4 figli piccoli, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate alla testa.