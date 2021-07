A cura della Redazione

Un'altra auto in fiamme in via Vittorio Veneto, angolo via IV Novembre, a pochi metri dal luogo dove nell'aprile scorso venne ammazzato il 61enne Maurizio Cerrato.

È accaduto intorno alla mezzanotte di ieri sera. Un'auto di colore bianco parcheggiata sul lato destro della strada, nel tratto a senso unico, è stata avvolta completamenre dalle fiamme. Fortunatamente l'incendio non si è propagato al motorino, parcheggiato proprio dietro l'auto, e ad un'altra autovettura nelle vicinanze.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, e le forze dell'ordine. Si indaga sulla causa dell'incendio, quasi sicuramente di origine dolosa.