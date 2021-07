A cura della Redazione

Incidente in autostrada tra le uscite di Torre Annunziata Nord e Sud in direzione Salerno.

Una Lancia Y con due fidanzati di Gragnano a bordo si è ribaltata in carreggiata, senza coinvolgere altri automezzi. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente.

Il ragazzo è uscito indenne dall’auto, mentre la ragazza ha riportato ferite lieve. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Intanto la polizia stradale ha chiuso il tratto autostradale interessato con l’obbligo per gli automobilisti di uscita a Torre Annunziata Nord.