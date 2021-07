A cura della Redazione

Grave incidente a Torre Annunziata nel tardo pomeriggio di sabato 10 luglio a Torre Annunziata.

Uno scooter con a bordo due giovani, per cause ancora da accertare, è sbandato all'incrocio tra via Tagliamonte e corso Umberto I. Uno dei due centauri, un 17enne, avrebbe sbattuto violentemente la testa sull'asfalto mentre l'altro è rimasto illeso.

Le condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Castellammare di Stabia da una ambulanza del 118. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

(immagine di repertorio)