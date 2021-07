A cura della Redazione

I Marulo acquistarono l'ex cinema Metropolitan di piazza Matteotti, ma l'ex amministratrice della società tenne per sé il denaro senza versarlo agli altri 4 soci. Si è chiuso con una condanna a due anni di reclusione il processo per L. F., 55enne amministratrice della Metropolitan A. Racconto & C. srl, società che fino al 2015 era proprietaria dell'immobile abbandonato, il cinema di Torre Annunziata che vantava la sala proiezioni più grande del Mezzogiorno.

Secondo l'accusa, riconosciuta dal giudice Carmela De Simone e dal tribunale di Torre Annunziata, la 55enne chiuse l'accordo con i Marulo a 250mila euro, ma fece versare i soldi sul conto corrente di un procuratore speciale a cui aveva prestato la delega.

Una volta presa la sua quota, la donna non avrebbe ripartito il denaro con gli altri quattro soci, che denunciano lei e il suo delegato, che nel frattempo è morto.

Così a processo è finita solo la 55enne, che ha provato a difendersi dalle accuse spiegando di non sapere «dove sono finiti i soldi, io non ho ricevuto nulla». Con la vicenda processuale chiusa, quel che resta è un edificio abbandonato che fu protagonista degli anni d'oro di Torre Annunziata e che attende di essere riportato allo splendore che merita.