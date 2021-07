A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata insieme a quelli del reggimento Campania, nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli, hanno setacciato le strade della città e dei comuni limitrofi: 2 arresti, 5 persone denunciate, 78 persone identificate e 59 veicoli controllati e diverse perquisizioni.

A Boscotrecase, i militari hanno arrestato per coltivazione di stupefacenti Luigi Lettieri, 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, dove hanno rinvenuto e sequestrato una serra termosaldata – ricavata con degli armadi in plastica – per la coltivazione di marijuana. Sequestrate anche 85 scatole con all’interno semi di canapa, 1 chilo di marijuana e vario materiale per il confezionamento della droga. Ad “allietare” le piantine della musica classica. L’arrestato è in attesa di giudizio.

A finire in manette, a Striano, Luciano Della Croce, classe 76, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, in esecuzione un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, dovrà scontare la pena residua di 5 anni e 2 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti.

A Boscoreale, i carabinieri hanno denunciato per detenzione di droga una 35enne del posto. Durante una perquisizione presso la sua abitazione, la donna è stata trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente e di 3 piante di marijuana alte 1 metro e mezzo.

A Poggiomarino e a Striano, invece, 3 uomini sono stati denunciati perché trovati alla guida delle loro rispettive auto senza aver mai conseguito la patente.

Durante le operazioni e sempre a Striano, i militari hanno denunciato per ricettazione un 41enne del posto. I militari hanno rinvenuto e sequestrato, in un suo locale adibito ad autofficina ma abusivo, 2 auto prive di targhe che erano state rubate il 15 e il 17 luglio scorso a Maddaloni e a Nola.